Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 173, Meksika'da 265, Arjantin'de 576, Kolombiya'da 459, Peru'da 112, Şili’de 37, Bolivya'da 100, Paraguay’da 117, Honduras'ta 22 ve Uruguay'da 51 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 173 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 452 bin 31’e, 73 bin 453 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 194 bin 209’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 210 bin 204 vaka ve 108 bin 575 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 648 bin 332 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 265 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 483 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 221 bin 960’a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 399 bin 790’a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 917 bin 958’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 576 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 75 bin 56’ya, 24 bin 601 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 586 bin 736’ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 157 bin 660 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 459 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 85 bin 666’ya çıktı.

Son 24 saatte 21 bin 181 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 270 bin 614’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 63 bin 330’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 343 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 932 bin 255'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 68 bin 470'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 881 bin 421'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 585'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 188 artışla 1 milyon 339 bin 421’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 270 bin 769’a ulaştı.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 179 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 355 bin 349'a, virüse bağlı can kaybı 14 bin 124'e, sağlığına kavuşanların sayısı 285 bin 170'e çıktı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 223 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 338 bin 914’e, can kaybı sayısı 8 bin 591’e, sağlığına kavuşanların sayısı 279 bin 343’e çıktı.

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti ve 800 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 233 bin 916'ya, can kaybı sayısı 6 bin 210'a, sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 761'e çıktı.

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 51 artarak 3 bin 973'e, vaka sayısı 3 bin 979 artışla 271 bin 859'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 233 bin 629 kişi iyileşti.

AA