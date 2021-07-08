Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1648, Meksika’da 234, Arjantin'de 457, Kolombiya'da 559, Peru'da 73, Şili’de 40, Ekvador’da 20, Bolivya'da 54, Paraguay’da 92, Guatemala'da 25 ve Uruguay'da 24 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1648 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 528 bin 540’a, 54 bin 22 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 18 milyon 909 bin 37’ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 824 bin 111 vaka ve 130 bin 935 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 352 bin 670 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 234 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 507 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 234 bin 192’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 558 bin 369’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 27 bin 541’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 457 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 97 bin 439’a, 19 bin 423 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 593 bin 763’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 206 bin 478 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 559 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 110 bin 578’e çıktı.

Son 24 saatte 24 bin 229 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 426 bin 811’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 142 bin 384’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 73 kişi yaşamını yitirdi ve 1308 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 71 bin 637'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 193 bin 743'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 32 bin 613'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 33 bin 328'e çıktı.

Vaka sayısı 1892 artışla 1 milyon 576 bin 336’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 524 bin 232’ye ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 20 artarak 21 bin 728’e, vaka sayısı 1078 artışla 465 bin 29’a yükseldi.

Virüs tespit edilen 431 bin 404 kişi iyileşti.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti ve 1474 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 449 bin 687'ye, can kaybı sayısı 17 bin 67'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 373 bin 624'e çıktı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, 1434 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 432 bin 801’e, can kaybı sayısı 13 bin 645’e, sağlığına kavuşanların sayısı 386 bin 222’ye çıktı.

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 573'e, vaka sayısı 2 bin 954 artışla 308 bin 273'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 273 bin 182 kişi iyileşti.

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 758'e, vaka sayısı 667 artışla 374 bin 665'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 359 bin 275 kişi iyileşti.

AA