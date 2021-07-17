Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1456, Meksika’da 275, Arjantin'de 465, Kolombiya'da 500, Peru'da 38, Şili’de 102, Ekvador’da 27, Bolivya'da 31, Paraguay’da 58 ve Guatemala'da 37 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1456 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 540 bin 398’e, 45 bin 591 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 19 milyon 308 bin 109’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 919 bin 754 vaka ve 134 bin 320 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 951 bin 699 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 275 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 420 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 235 bin 740’a, toplam vaka sayısı 2 milyon 642 bin 68’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 74 bin 145’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 465 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 101 bin 158’e, 17 bin 261 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 737 bin 213’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 363 bin 105 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 500 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 115 bin 333’e çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 893 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 601 bin 335, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 353 bin 957’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi ve 982 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 90 bin 75'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 194 bin 935'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 54 bin 757'ye yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 102 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 309'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 31 artışla 1 milyon 596 bin 549’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 547 bin 42’ye ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 27 artarak 21 bin 899’a, vaka sayısı 925 artışla 473 bin 647’ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 437 bin 167 kişi de iyileşti.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti ve 1239 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 460 bin 818'e, can kaybı sayısı 17 bin 406'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 387 bin 979'a çıktı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti, 1171 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 443 bin 378’e, can kaybı sayısı 14 bin 178’e, sağlığına kavuşanların sayısı 400 bin 910’a çıktı.

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 871'e, vaka sayısı 2 bin 896 artışla 330 bin 651'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 288 bin 118 kişi sağlığına kavuştu.

AA