Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 948, Meksika’da 91, Arjantin'de 115, Kolombiya'da 476, Peru'da 35, Şili’de 111, Ekvador’da 20 ve Paraguay’da 58 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 948 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 542 bin 214’e, 34 bin 126 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 376 bin 574’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 939 bin 632 vaka ve 134 bin 803 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 23 bin 512 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 438 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 236 bin 331’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 659 bin 137’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 86 bin 657’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 115 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 101 bin 549’a, 6 bin 935 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 756 bin 378’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 394 bin 695 olarak açıklandı.

Arjantin "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 476 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 116 bin 307’ye çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 206 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 639 bin 466’ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 389 bin 277’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi ve 831 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 93 bin 754'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 146'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 59 bin 102'ye yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 111 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 514'e çıktı.

Vaka sayısı 1419 artışla 1 milyon 599 bin 879’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 551 bin 119’a ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 artarak 21 bin 953’e, vaka sayısı da 850 artışla 476 bin 65’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 443 bin 880 kişi de iyileşti.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti, 565 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 444 bin 992’ye, can kaybı sayısı 14 bin 288’e, sağlığına kavuşanların sayısı 403 bin 622’ye çıktı.

AA