Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 542, Meksika'da 138, Arjantin'de 406, Kolombiya'da 446, Peru'da 37, Şili'de 25, Paraguay'da 52 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 542 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 542 bin 756'ya, 15 bin 271 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 391 bin 845'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 942 bin 776 vaka ve 134 bin 900 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor. ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 18 milyon 67 bin 80 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 307 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 236 bin 469'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 664 bin 444’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 95 bin 953’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 406 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 101 bin 955’e, 12 bin 764 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 769 bin 142’ye çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 407 bin 815 olarak açıklandı.

Arjantin "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 446 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 116 bin 753’e çıktı. Son 24 saatte 16 bin 455 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 655 bin 921’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 408 bin 26’ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi ve 233 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 94 bin 445'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 243'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 60 bin 255'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 539'a çıktı. Vaka sayısı 1015 artışla 1 milyon 600 bin 883’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 553 bin 145’e ulaştı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti, 573 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 445 bin 565’e, can kaybı sayısı 14 bin 340’a, sağlığına kavuşanların sayısı 404 bin 947’ye çıktı.

AA