Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 860, Meksika'da 61, Arjantin'de 638, Kolombiya'da 492, Şili’de 132, Ekvador’da 27, Bolivya'da 53, Paraguay’da 103, Honduras'ta 37 ve Uruguay'da 63 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 860 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 462 bin 791’e, 30 bin 434 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 545 bin 554’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 272 bin 43 vaka ve 111 bin 374 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 964 bin 631 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, 932 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 223 bin 568’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 413 bin 742’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 928 bin 467’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 638 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 78 bin 93’e, 28 bin 175 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 781 bin 784’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 350 bin 602 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 492 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 88 bin 774’e çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 177 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 406 bin 456’ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 169 bin 573’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 132 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 29 bin 300'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 882 artışla 1 milyon 384 bin 346’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 309 bin 40'a ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 artarak 20 bin 572’ye, vaka sayısı da 196 artışla 426 bin 37’ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 375 bin 151 kişi de iyileşti.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 805 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 371 bin 279'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 bin 524'e, sağlığına kavuşanların sayısı 295 bin 273'e çıktı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 696 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 355 bin 384’e, can kaybı sayısı 9 bin 186’ya, sağlığına kavuşanların sayısı 292 bin 715’e çıktı.

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti ve 646 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 238 bin 227'ye, can kaybı sayısı 6 bin 353'e, sağlığına kavuşanların sayısı 84 bin 889'a çıktı.

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 63 artarak 4 bin 276'ya, vaka sayısı 3 bin 46 artışla 294 bin 503'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 253 bin 573 kişi iyileşti.

AA