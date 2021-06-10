Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 723, Meksika’da 253, Arjantin'de 607, Kolombiya'da 550, Peru'da 163, Şili’de 37, Ekvador’da 72, Bolivya'da 70, Paraguay’da 133, Honduras'ta 27 ve Uruguay'da 67 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 723 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 479 bin 515’e, 85 bin 748 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 122 bin 877’ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 382 bin 448 vaka ve 115 bin 960 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 596 bin 816 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 253 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 855 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 229 bin 353’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 441 bin 866’ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 946 bin 477’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 607 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 83 bin 272’ye, 29 bin 757 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 38 bin 528’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 608 bin 895 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 550 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 93 bin 473’e çıktı.

Son 24 saatte 24 bin 233 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 635 bin 835’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 385 bin 586’ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 163 kişi yaşamını yitirdi ve 1676 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 991 bin 203'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 187 bin 479'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 947 bin 432'ye yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 141'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 369 artışla 1 milyon 445 bin 770’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 369 bin 856’ya ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72 artarak 20 bin 903’e, vaka sayısı da 885 artışla 433 bin 870’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 398 bin 645 kişi de iyileşti.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 839 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 396 bin 814'e, virüse bağlı can kaybı 15 bin 247'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 313 bin 445'e çıktı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 100 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 382 bin 231’e, can kaybı sayısı 10 bin 278’e, sağlığına kavuşanların sayısı 314 bin 155’e çıktı.

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti ve 671 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 243 bin 467'ye, can kaybı sayısı 6 bin 559'a, sağlığına kavuşanların sayısı 86 bin 549'a çıktı.

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 67 artarak 4 bin 816'ya, vaka sayısı 3 bin 449 artışla 326 bin 405'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 286 bin 472 kişi iyileşti.

AA