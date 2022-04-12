Latin Amerika ülkesi Şili'de kuraklık alarmı

Santiago Valisi Claudio Orrego, 6 milyonluk şehrin kuraklık problemiyle ilgili açıklama yaptı.

"Bir şehir susuz yaşayamaz" diyen Orrego, Santiago'nun 491 yıllık tarihindeki eşi görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

4 kademeli uyarı sistemi

Şehirde, "yeşil"den "kırmızı"ya 4 ayrı kademeyle uygulanacak plan, kamusal bilgilendirmelerle başlayıp su basıncının düşürülmesine ve yaklaşık 1,7 milyon kişi için 24 saate kadar su kesintilerinin uygulanmasına kadar uzanıyor.

Uyarı sistemi, başkenti besleyen Maipo ve Mapocho nehirlerindeki su miktarına entegre halde çalışacak.

Vali Orrego, "Vatandaşların iklim değişikliğinin kalıcı olduğunu anlaması önemli." ifadesini kullandı.