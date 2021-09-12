Latin Amerika ülkesinde seçim

Genel ve parlamento seçimleri öncesinde adayların resmileşmesi amacıyla düzenlenen PASO adı verilen ön seçimler için Arjantin saatiyle 08.00'da başlayan oy verme işlemi 18.00'a kadar sürecek.

Kayıtlı 34 milyondan fazla seçmen, kurulan 100 binden fazla sandıkta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında oy kullanmaya başladı.

Bu seçimlerle halk, Temsilciler Meclisinin 257 üyesinden 127'si ile Senatonun 72 üyesinden 24'ünün seçileceği, 14 Kasım 2021'de düzenlenecek parlamento seçimlerinde yarışacak adayları belirleyecek.

Adayların, parlamento seçimlerine katılabilmesi için mensubu olduğu siyasi ittifakın en az yüzde 1,5 geçerli oy alması gerekiyor. Bu oranın altında oy alan grupların adayları, 14 Kasım'daki seçimlerde aday olamayacak.

Arjantin'de açılımı "birincil, açık, eşzamanlı ve zorunlu seçimler" olan PASO seçimleri, 2009'dan bu yana her seçim öncesinde yapılıyor.

PASO, her ne kadar adayları belirlemek amacıyla yapılsa da bu seçimler siyasi taraflara, halkın sandıkta göstereceği siyasi eğilimi önceden tahmin etme fırsatı sunuyor.