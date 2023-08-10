Los Lobos çetesi başkan adayını öldürdü

Los Lobos çetesi kanlı bir eylem gerçekleştirdi. Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlenirken, yayınladıkları videoda kurt işareti yapıp zafer naraları attılar.



Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.

Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti. Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı.

Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı. Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı yolsuzluk karşıtı Fernando Villavicencio'nun öldürülmesinin sorumluğunu Los Lobos çetesi üstlendi. Sosyal medyadan bir video yayınlayan çete üyeleri kurt işareti yaparak zafer naraları attı.

LOS LOBOS ÇETESİ KİMDİR?

Los Lobos çetesi, Latin Amerika ülkelerinde yaygın olarak bilinen uyuşturucu çetelerinden biridir. Çete, Ekvador'un en büyük uyuşturucu karteli olarak biliniyor. Yaptıkları suikast, Escobar'ın bir zamanlar Kolombiya'da estirdiği terörü hatırlatıyor. Çetenin benzer bir taktikle ülkede kaos yarattığı belirtiliyor.