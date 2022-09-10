Lula da Silva: Bolsonaro ‘Trump’tan daha kötü’

Trump, 2 Ekim seçimleri öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarında Lula'nın önünde olan aşırı sağ popülist Bolsonaro'nun yakın bir müttefiki.



Bolsonaro’ya, ‘Tropiklerin Trump’ı’ lakabı takılırken, iki liderin politikaları birbirine çok benziyor.



Bolsonaro, Joe Biden'ın seçim zaferini kabul eden son dünya liderlerinden biriydi. Brezilya ile ABD arasındaki ilişkiler, Trump'ın görevden ayrılmasından bu yana gerilemeye tanık oldu.



Eleştirmenler, Bolsonaro'nun Trump'ın liderliğini takip etmeye çalışacağından ve yaklaşan seçimlerde Lula'ya kaybetmeyi kabul etmeyeceğinden endişe duyuyor. Bolsonaro, aylardır hiçbir kanıt olmadan seçimlere hile karıştırılabileceğini iddia ediyor.



Lula, Rio de Janeiro'da gazetecilere, Bolsonaro ve Trump gibi insanlar olmadan dünyanın daha iyi bir yer olacağını söyledi.



Açıklamasında dünyanın hali hazırda çok acı çektiğine değinen Lula, Bolsonaro'nun kendisini Biden ve Demokrat selefleri Barack Obama ve Bill Clinton'a benzer bir modelle sunmasını tercih edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Şarku’l Avsat