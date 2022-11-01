Lula döndü: ABD tüm Latin Amerika'da kaybediyor

Brezilya’da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda sandıklardan eski Devlet Başkanı Lula da Silva çıktı. Lula da Silva yüzde 50,9 oyla, yüzde 49,1 oy alan mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu geride bırakarak Brezilya Devlet Başkanı seçildi. Daha önce Brezilya’yı iki dönem yöneten Lula, oyların yüzde 49,17’sini alan rakibini geride bırakarak yüzde 2’den az bir farkla seçimin galibi olurken Bolsanaro görevdeyken girdiği seçimi kaybeden ilk devlet başkanı olarak tarihe geçti. Lula, seçim zaferi konuşmasında, 2018 yılında hapse atıldığına ve 19 ay sonunda Yüksek Mahkeme tarafından aklanarak özgür bırakılmasına da atıfta bulunurken, “Beni diri diri gömmeye çalıştılar, ama işte buradayım” ifadelerini kullandı.

KAZANAN BREZİLYA HALKI OLDU

Sonuçlar daha önce 8 yıl devlet başkanlığı yapan Lula’nın destekçileri tarafından büyük coşkuyla karşılanırken, yeniden başkan seçilen Lula galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada birlik mesajları verdi. Konuşmasında seçimlerin tek galibinin Brezilya halkı olduğunu ifade eden Lula, sadece kendisine oy verenlerin değil, 215 milyon Brezilyalı’nın başkanı olacağı sözünü verdi. Zafer konuşmasında, “Brezilya halkı yeniden umuda sahip olmak istiyor. Halk silah değil kitap istiyor. İyi yaşamak, iyi yemek, iş sahibi olmak ve eğitime erişmek istiyor” ifadelerine yer verdi. Lula ayrıca, seçim kampanyasındaki temel talebini yineleyerek, Amazon ormanlarındaki tahribata son verileceğinin altını çizdi. Lula, görev yaptığı dönemde ABD hegemonyasına karşı yürüttüğü bağımsız dış politika ve Filistin desteğiyle biliniyor.

BOLSONARO’DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ülkede solcu liderin zaferinin ilan edilmesinden saatler geçmesine rağmen Bolsonaro hala yenilgiyi kabul etmedi. Bolsonaro destekçileri ve bazı parti üyeleri, iki aday arasındaki farkın çok az olduğunu anımsatarak seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor. Bolsonaro, geçen yıl seçimle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapmış ve “Seçimi temiz bir şekilde kazanana görevi devrederim, hileye değil” ifadelerini kullanmıştı. Lula seçimin ardından yaptığı konuşmasında, “Bolsonaro kazandığımı kabul etmek üzere henüz beni aramadı, beni arayacak mı, ya da kazandığımı kabul edecek mi emin değilim” dedi.

1 0CAK’TA GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Lula’nın yeni başkan olarak onay alacağını garanti etti. ilk sonuçların belli olması üzerine açıklama yapan Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Alexandre de Moraes, seçim sonuçlarına itiraz edilme ihtimalinin bulunmadığını ifade ederek, Lula’nın 17 Aralık tarihinde seçilmiş devlet başkanı olarak onay alacağını ve 1 Ocak 2023 tarihinde de göreve başlayacağını garanti etti.

CIA DESTEKLİ YARGI DARBESİ

Lula, Ocak 2014’te “Car Wash-Oto Yıkama” adı verilen düzmece bir “yolsuzluk” soruşturmasıyla hedef alınmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak isteyen Lula, alelacele yapılan bir yargılamayla hapse atıldı ve 19 ay sürecek mahkumiyeti başladı. Sözde yolsuzluk soruşturmasına CIA’in de yönlendirmesi olduğu Brezilya medyasına yansıdı. Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunun ardından davaların düşürülmesiyle, hapisten çıkarak seçime girebilen Lula, 8 yıl aradan sonra yeniden ülkesinin liderlik koltuğuna oturdu.

TUTUKLATAN YARGIÇ BAKAN OLDU

Lula hakkında görülen davanın yargıcı Sergio Moro, daha sonra Jair Bolsonaro hükümetinde Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı oldu. Nisan 2018’de tutuklanan Lula 580 gün hapis yattı. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istese de, Brezilya’nın “Temiz Sayfa” Yasası uyarınca diskalifiye edildi. 2021’de söz konusu davalar, yargıç Moro’nun taraflı ve politik davrandığından dolayı Yüksek Mahkeme tarafından düşürülmesiyle Lula’nın seçimlere katılmasının önü açıldı.

Erdoğan’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı‘ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, görüşmede, Silva’yı tebrik ederek yeni görev döneminde başarılar diledi.

MADURO KALDI ONLAR GİTTİ

Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya karşı yürütülen ABD darbe sürecine bölgesel destek sağlamak amacıyla 2017 yılında kurulan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ve Kanada'nın oluşturduğu Lima Grubu'ndaki çoğu lider son dönemde düzenlenen seçimler sonucu görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Söz konusu liderler Maduro'nun ikinci dönemini tanımıyor ve yönetimi bırakmasını talep ediyordu. Ancak Maduro görevini hala sürdürürken 2017’den bu yana bölgede gerçekleştirilen seçimlerle Maduro’nun gitmesini isteyen liderlerden birçoğu iktidarını kaybetmiş durumda. Bu durum, “Maduro’yu göndermek isteyenlerin biletini halk kesti” yorumuna neden oldu. Güney Amerika’da, Avrupa’da yükselen sağ partilerin aksine Peru, Arjantin, Nikaragua ve Bolivya’yı takiben Şili, Honduras, Kolombiya ve son olarak Brezilya’da solun zaferi olarak çıkan seçim sonuçları, bir dönem ABD destekli hükümetlerin bulunduğu bölgede dengelerin değiştiği anlamına geliyor.