Made in China, Made in Mexico'dan daha yaygın bir etikettir. Neden?

Carlisle Johnson

Bu sabah 13 yaşındaki çocuğum Amazon'da bir şeye bakarak şöyle dedi: "Bunu satın alma, Çin'den. Bize virüsü verdiler." Serbest ticaret ve karşılaştırmalı üstünlük konusunda ona bir ders verebilirdim. Bunun yerine aklım beni yıllardır rahatsız eden bir soruya döndü - "Neden Meksika'dan almıyorsun?" Meksika, dünyanın en büyük ve en zengin pazarının hemen yanındadır. Çin binlerce mil uzakta. Meksika’nın asgari ücreti günde yaklaşık 6 ABD dolarıdır. Çin'de günde ortalama 12 doların üzerindedir. Çin, pahalı ithal enerjiye bağımlı. Meksika enerji ihraç ediyor. Öyleyse neden klasik "cehennemden mutfak çekmecem" Made in China mutfak eşyaları ile dolu ve neden dolabım Çin yapımı giysiler ve ayakkabılarla şişiyor? Ve Meksika'dan hiçbir şey yok mu?

Son yıllarda Puebla'da hikayeli Meksikalı bir girişimciyle yemek yedim, pes edip satış yapan ve Yucatan'dan Varşova'ya giden enerjik bir Polonyalı girişimciyle uçtum ve Guatemala'da şeker / etanol endüstrisinde çalıştım. k

Guatemalalı şeker girişimcisi, ürünlerin elle hasat edilirken neden bu kadar çok mekanik hasat makinesini el altında tuttuğuna dair bir soruya çok daha ayrıntılı yanıt vererek, “Anneler Günü, Doğum Günüm, Azizlerim, Köyümün Azizler Günü. Ordu Günü, Noel Haftası, Paskalya Haftası, Çeşitli Devrimlerin Çeşitli Yıldönümleri, iş kanunu gereği yılda iki hafta tatil ”ve“ şeker kamışı bir takvime göre ideal bir hasat tarihine ulaşmıyor. Brix için hazır olduğunda [tatlılığın önemli bir ölçüsü] tam olarak hasat edebilmeliyiz. " Sonra biraz daha kısaca, "Sigorta" diye ekledi.

Cevabım yok, ancak ikinci gerçek dünya karşılaşmalarından çok önce, konu akademik bir ortamda gündeme geldi. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde bir yüksek lisans dersi aldım ve hatırladığım tek şey, yalnızca bir ekonomistin sevebileceği bir isim olan "Emek için Geriye Dönük Arz Eğrisi" idi.

İlk olarak II.Dünya Savaşı sonrası Batı Afrika'da belgelendi, ekonomistlerde Batı Afrika hindistancevizi plantasyonundaki durumu, işçilerin belirli bir günde hindistancevizi sayısının “yeteri kadar” ödenecek ihtiyaçları, sadece palaları kaldırıp eve gittiler. Bugün konuşulacak Batı Afrika hindistancevizi endüstrisi yok.

Cevabım olmayan bir soruyu sormaktan memnun kalmadım. Ama elbette hem şimdiki zaman hem de gelecek için soru bu. Kağıt üzerinde Meksikalı girişimciler, Çin'in geniş ABD pazarına yaptığı ihracatın yerini almak için sıraya girmelidir.

Kaynak: mexiconewsdaily

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 15:15