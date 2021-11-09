Maduro'dan Nikaragua'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Ortega'ya destek

Venezuela basınında çıkan habere göre, mevkidaşı Ortega'yı devlet başkanlığı seçimi zaferinden dolayı kutlayan Maduro, sonuçların hileli olduğunu savunan ABD ve İspanya'yı eleştirdi.

Maduro, Ortega'nın seçimde dev bir zafer kazandığını belirterek, "ABD, dışişleri bakanlıklarını ve hükümetleri bildiri yayımlamaya çağırıyor. Korkaklar, korkaklar, korkaklar." ifadesini kullandı.

Ortega ve eşi Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Murillo ile telefonda 15 dakika görüştüklerini belirten Maduro, "Etkileyici bir zafer, Daniel Ortega ve Sandinista Cephesi, korkaklardan beş kat daha fazla oy aldı. Onlar korkak, bu kadar basit. Nikaragua'nın yanındayız. Nikaragua yalnız değil." dedi.

Maduro, İspanya Dışişleri Bakanlığının Nikaragua seçimlerine yönelik açıklamalarına da tepki göstererek, sonuçlara saygı duyulmasını istedi.

- Nikaragua'daki seçimler

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçimini Ortega'nın kazandığı kesinleşmişti.

ABD yönetimi, dün yaptığı açıklamada, Nikaragua'daki seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini vermişti.

Komşu ülke Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Twitter'dan dün yaptığı açıklamada, şeffaf ve güvenilir olmayan bu seçim sonuçlarını tanımayacaklarını ifade etmişti.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "İspanya hükümeti, Nikaragua'da yapılan seçimlerin sonuçlarını kabul edilemez olarak değerlendirip, seçim sürecindeki keyfi koşullar nedeniyle reddediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yapılan açıklamalarda, seçimin hileli ve güvenilir olmayacağı savunulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 15 Ekim'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiği" bildirilmişti.

Nikaragua'da seçimler öncesi birçok muhalif isim "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi hapse atılmıştı.