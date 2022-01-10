Maduro: "İslam dünyasına Filistin’i yalnız bırakmama çağrısında bulunuyoruz"

Filistin konusunda açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuelalı parti ve grupların Filistin ile iyi ilişkileri olduğuna değinerek "Filistin için en iyisini diliyoruz. Filistin ile işbirliği anlaşmaları iyi gidiyor. Filistin için gerçekten daha fazlasını yapmak istiyoruz. Dünya halklarına ve yöneticilerine, tüm Arap yöneticilerine ve İslam dünyasına Filistin’i yalnız bırakmama çağrısında bulunuyoruz ve Filistin, Arap yöneticilerin ve İslam dünyasının cesaret ve kararlılıkla desteklenmesini hak ediyor" ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Filistin hususunda “Dünyada hiç kimse bizden Filistin meselesine göz yummamızı istemeye cesaret edemiyor ve biz bunu asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

Maduro’ya göre Filistin’i yok saymayı ya da kendi haline bırakmayı düşünmek bile günah sayılır.