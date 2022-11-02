Maduro, Petro'yu ağırladı

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Maduro tarafından törenle karşılanan Petro, 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider oldu.

İki saatten fazla süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Venezuela'nın yeniden And Topluluğuna dönüşünü, sınır sorunlarını ve Mısır'da düzenlenecek COP27 İklim Konferansı'nda Amazon'un savunulmasına ilişkin ortak anlaşmayı ele aldıklarını bildirdi.

Maduro, ikili iş birliği konularını konuştuklarını belirterek, "Biz tarihte kardeşlik ve anlayışla iz bırakmış iki ülkeyiz. Ortak kaderimiz halklarımızın içindedir." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın And Topluluğuna geri döneceğini hatırlatan Maduro, "Kolombiya ve Venezuela'nın ortak iyiliği için çalışmak zorundayız. Ticari konulara yönelik yeni adımlardan, Amerikan devletleri topluluğu ile Amazon anlaşmasının güçlendirilmesinden ve COP 27'ye kadar ortak tavır alınmasından bahsettik." diye konuştu.

Maduro, konuşmasının sonunda Petro'ya, "Bu ülkede her zaman memnuniyetle karşılanacaksınız." dedi.

Maduro'ya ve orada bulunanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Petro ise yeni bir yola başladıklarını vurgulayarak, "Her şey mafya ve suç örgütlerinin elindeki sınırı geri almakla başlar." dedi.

Petro, toplantıda iç sorunları ve dünyanın içinde bulunduğu en karmaşık durumları masaya yatırdıklarını dile getirerek, Kolombiya ve Venezuela'nın ayrılmasının tarihe aykırı olduğunu ve bunun bir daha yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Amazon ormanlarının insanın varoluşunun temel bir ayağı olduğunu savunan Petro, "Gerçekte, pratikte bir Amerikan entegrasyonunun oluşturulması için yeni bir aşama yaşayacağız. İnsani mücadelede birbirimize yardım edeceğiz." ifadesini kullandı.

Petro, Venezuela'nın Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sistemine katılmasını istediklerini kaydederek, bunun için Şili, Ekvador, Bolivya ve Peru'ya çağrıda bulunacağını belirtti.

İki ülke arasındaki iletişimin ve görüşmelerin devam edeceğini aktaran Petro, "Demokrasi ve özgürlüğü haykırmak için yeni bir yüzyılı aydınlatabilmeli ve halklarımızla bağ kurmalıyız. Bu saatler için teşekkürler, bu tartışmalara ve toplantılara devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.