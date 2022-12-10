Maduro'ya bombalı drone saldırısı düzenleyenlere verilen cezalar belli oldu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 4 Ağustos 2018'de bir törende konuşma yaptığı sırada suikast girişimine hedef oldu. Bomba yüklü iki dronela yapılan saldırıdan Maduro ve eşi yara almadan kurtuldu.

Törende görevli 7 askerin yaralandığı suikast girişimiyle ilgili görülen davada yargılanan üç zanlı hakkında da hüküm verildi. Mahkeme zanlıları, 'terörizm, vatana ihanet ve suç işlemek için komplo hazırlamaktan' suçlu buldu.

Hapis cezasına çarptırılanların aile üyelerinden biri, Emekli Binbaşı Juan Carlos Marrufo ile eşi Maria Delgado Tabosky ve Emekli Albay Juan Francisco Rodriguez'in 30 yıla mahkum edildiğini aktardı

Saldırıyla ilgili yargılanan aralarında bir muhalif milletvekilinin de bulunduğu 17 kişi geçen ağustos ayında 5 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kaynak: Euronews