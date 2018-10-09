Maduro'nun suikastçisi hapiste öldü

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya suikast suçlamasıyla gözaltında bulunan Fernando Alban hayatını kaybetti.

Başsavcı Tarık William Saab, Fernando Alban'ın gözaltındayken intihar ettiğini açıkladı. Saab, ağustos ayında Devlet Başkanı Maduro'ya, dronelere yüklenen patlayıcılarla düzenlenen suikast girişimiyle ilgili gözaltına alınan Alban'ın, Venezuela emniyeti istihbarat dairesine ait binanın 10. katından atlayarak intihar ettiğini söyledi. Alban'ın, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmek üzere beklerken tuvalete gitmek üzere izin aldığı ve bu sırada boşluktan yararlanarak pencereden atladığı iddia edildi.

Alban'ın avukatları yapılan resmi açıklamaya inanmadıklarını dile getirerek hükümet yetkililerini suçladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü droneler ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 11:55