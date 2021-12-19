Maradona'nın malları satılıyor

Arjantin’in dünyaca ünlü futbolcusu Diego Maradona’ya ait özel eşyalar, araba ve taşınmazlar Buenos Aires kentinde internet üzerinde düzenlenen açık artırmayla pazar günü satışa sunulacak.

Aralarında ünlü futbol yıldızının giydiği kravat, evler, iki adet BMW marka otomobil ve puro koleksiyonu da içinde olmak üzere toplam 87 parça açık artırmada satılacak.

Açık artırmaya sunulacak parçaların fiyatları, 44 euro ile 800 bin euro arasında değişiyor.

Açık artırmadan elde edilecek gelir, geçen yıl 25 Kasım’da hayata gözlerini yuman yıldızın borçlarının ödenmesi için harcanacak.

Maradona’nın manevi değeri olan önemli kişisel eşyaları ise ailesi tarafından saklanacak.

Söz konusu açık artırmanın düzenlenmesine yargı ve mirasçıları tarafından varılın uzlaşı sonrası karar verilmişti.

Açık artırmaya sunulacak BMW marka iki otomobil, 225 bin dolar ile 165 bin dolardan satışa çıkacak. Ünlü yıldızın Hyundai marka kamyonetine ise 38 bin dolar istenecek.

Kaynak: Euronews