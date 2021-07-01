Mehmet Aydın, Sao Paulo'da teslim oldu

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu.

Dün bir açıklama yayınlayarak teslim olacağını duyuran Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olduğu açıklandı.

Gönderdiği video mesajında Türk elçiliğine teslim olacağını belirten Aydın, "Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı" ifadelerini kullanmıştı.

"Ben de mağdurum"

Kimseyi dolandırma niyetini taşımadığını öne süren Aydın, "Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum" demişti.

"Türk yargısına teslim olacağım"

Yurt dışında kaldığı süre boyunca mağduriyetleri gidermek adına elinden geleni yaptığını kaydeden Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" açıklamasında bulunmuştu.