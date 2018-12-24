Meksika ABD’den daha açık olmasını bekliyor

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Meksika’nın ABD’den sığınma talebinde bulunan göçmenlerin davalarına bakılırken Meksika’ya gönderme planları hakkında Washington yönetiminden daha fazla bilgi isteyeceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve İçişleri Bakanı Olga Sanchez’in de katıldığı konferansta konuşan Ebrard, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek isteyen göçmenlerin başvurularını yapmaya devam edeceklerini açıkladı.
Kaynak: www.dunyabulteni.net