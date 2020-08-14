Meksika- Amerika sınırı 21 Eylül'e kadar kapalı kalacak

Meksika, ülkesinde ve ABD'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ABD sınırını, 21 Eylül'e kadar "zorunlu olmayan" geçişlere kapatma kararı aldı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce alınan ABD ile sınırını 21 Ağustos'a kadar kapatma kararının 21 Eylül'e uzatıldığını açıkladı.

ABD'ye konu ile ilgili planlarını beyan ettiklerini söyleyen Ebrard, sınırların 21 Ağustos'ta açılmasının bir anlamı olmadığını ifade etti.

Meksika Dışişleri Bakanlığından geçen ay yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce alınan ABD-Meksika sınırının 21 Temmuz'a kadar kapatılması kararının ABD'de vakaların tekrar artması üzerine 21 Ağustos'a kadar uzatıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Meksika ve ABD sınırı Kovid-19 nedeniyle ilk olarak 18 Mart'ta kapatılmış, bu sınırlama her ay uzatılmıştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Meksika'da şimdiye kadar 505 bin 751 kişide Kovid-19'a rastlanırken virüs nedeniyle 55 bin 293 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA