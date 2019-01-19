Meksika'da bir akaryakıt tesisinde çatlak boruda patlama

Meksika'da bir akaryakıt tesisinde patlama oldu, 21 kişi hayatını kaybetti. Patlama, tesisteki çatlak boru hattında meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

Borudan akaryakıt çalanlardan en az 21'i yangında hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.

Meksika'da halk geçim kaynağı olarak üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurup satıyor.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber