Meksika'da güvenlik güçlerine saldırı: 4 ölü

Meksika'da güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 3 polis memuru ve bir deniz piyadesi hayatını kaybetti.
Kamu Güvenliği Dairesi, Michoacan eyaletinin başkenti Morelia yakınında devriye görevindeki polislere, başka bir araçtan silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda, 3 polis memurunun öldüğü belirtildi.
Meksika Donanması da kuzeydeki sınır eyaleti Coahuila'da Hidalgo kenti yakınında donanma mensuplarına saldırıldığını bildirdi.
Saldırıda bir deniz piyadesi hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Çıkan çatışmada 2 saldırganın öldürüldüğü kaydedildi.