Meksika'da maske takmayan 30 turist gözaltına alındı

Meksika'nın Oaxaca destinasyonunda yüz maskesi kullanmadığı için 30 turist tutuklandı.
Meksika'nın güney batısındaki Oaxaca'da bulunan tatil köyü Huatulco, vaka sayıları arttıkça daha sıkı koronavirüs önlemleri uyguluyor.
Kaynak: mexiconewsdaily
Huatulco, vaka sayıları arttıkça daha sıkı koronavirüs önlemleri uyguluyor.
Meksika'nın Oaxaca destinasyonunda yüz maskesi kullanmadığı için 30 turist tutuklandı.
Meksika'nın güney batısındaki Oaxaca'da bulunan tatil köyü Huatulco, vaka sayıları arttıkça daha sıkı koronavirüs önlemleri uyguluyor.
Kaynak: mexiconewsdaily