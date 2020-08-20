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Meksika'da maske takmayan 30 turist gözaltına alındı

Huatulco, vaka sayıları arttıkça daha sıkı koronavirüs önlemleri uyguluyor.

Meksika'da maske takmayan 30 turist gözaltına alındı

Meksika'nın Oaxaca destinasyonunda yüz maskesi kullanmadığı için 30 turist tutuklandı.

Meksika'nın güney batısındaki Oaxaca'da bulunan tatil köyü Huatulco, vaka sayıları arttıkça daha sıkı koronavirüs önlemleri uyguluyor.

Kaynak: mexiconewsdaily

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