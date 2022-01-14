Meksika'da salgın alarm veriyor

Kovid-19 salgınında Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Meksika'da son 24 saatte 43 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 257 bin 776'ya ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 383 bin 566 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 4. dalganın etkili olduğu bugünlerde salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 148 artarak 300 bin 912'ye yükseldi. Aktif vaka sayısı ise 257 bin 283'e çıktı.

Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez-Gatell, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan kişilerle temas halinde olan vatandaşların test yaptırmamaları, bunun yerine kendilerini evde izole etmeleri gerektiğini ifade etti.

- Aşı durumu

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 64'üne 1. doz, yüzde 57'sine de 2. doz aşı uygulandığı bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" durumunda bulunuyor.