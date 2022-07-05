Meksika'da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişi öldürüldü
Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde, aynı aileden 7 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Latin Amerika 05.07.2022, 07:44
Meksika basınında çıkan habere göre, Boca del Rio kentine bağlı Mayo Sur semtinde, bir aile gece yarısı silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda, aynı aileden 3'ü kadın, biri çocuk toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evdekilerin öldüğünü teyit etti.
Takviye güvenlik güçlerinin de desteğiyle zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.
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