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Meksika'da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişi öldürüldü

Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde, aynı aileden 7 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Latin Amerika 05.07.2022, 07:44
Meksika'da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişi öldürüldü

Meksika basınında çıkan habere göre, Boca del Rio kentine bağlı Mayo Sur semtinde, bir aile gece yarısı silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, aynı aileden 3'ü kadın, biri çocuk toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evdekilerin öldüğünü teyit etti.

Takviye güvenlik güçlerinin de desteğiyle zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.

#meksika
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