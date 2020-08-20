Meksika'da Veracruz limanına 100 yıllık imtiyaz iptal edilebilir

Salı günü, Meksika Başkanı Andrés Manuel López Obrador, yönetiminin Veracruz Limanı'ndaki operasyonlar için "100 yıllık" kira sözleşmesini iptal etmeye çalışacağını söyledi. Söz konusu özel operatörü tanımlamadı, ancak Reuters, Hutchison Ports tarafından düzenlenen bir kira sözleşmesinden bahsettiğini belirtti.

Lopez Obrador, "Açıkçası, bu imtiyazın iptal edilmesini görmemiz gerekiyor," dedi.

Hutchison Ports ICAVE, önde gelen terminal operatörü CK Hutchison Holdings'in bir yan kuruluşu, 2001 yılında Veracruz'da bir terminal kiralaması satın aldı. Nisan ayında, konteyner operasyonlarını, Veracruz'un Kuzey Körfezi'ndeki yedi Super-Post-Panamax vinci bulunan yeni bir terminale taşıdı.

Geçiş, yıllarca süren bir modernizasyon çabasının ve 450 milyon doları aşan bir yatırımın sonucudur. Yerel basında çıkan haberlere göre, operatör sahada 20 yıllık kira kontratına sahip.

Proje, Veracruz Entegre Liman İdaresi (APIVER) ve birkaç terminal işletmecisinin öncülüğünü yaptığı büyük bir modernizasyon çalışmalarının bir parçasıdır. Ortaklar bunu Meksika liman sistemi için "son 50 yılın en önemli çalışması" olarak tanımlıyor.

Lopez Obrador (AMLO adıyla daha iyi bilinir), hükümette selefleri tarafından imzalanan kamu-özel imtiyaz sözleşmelerini sık sık eleştirdi. Petchem şirketi Braskem-Idesa geçtiğimiz günlerde Lopez Obrador'un, başkanın Braskem için anormal derecede elverişli olarak nitelendirdiği Pemex ile 20 yıllık bir gaz tedarik sözleşmesi üzerine incelemesini çekti.

Kaynak: maritime-executive.com

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 14:40