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Meksika'da zincirleme kaza: 2 ölü, 60 yaralı

Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Latin Amerika 28.02.2023, 11:16
Meksika'da zincirleme kaza: 2 ölü, 60 yaralı

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletindeki Lerna-Xonacatlan otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi.

Yetkililer, 2 otobüs ile 8 aracın karıştığı kazada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza nedeniyle otoyol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

#meksika
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