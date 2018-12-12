Meksika'daki havai fişek kazası

Meksika'da bir kutlama sırasında kullanılmak üzere depolanan havai fişeklerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Queretaro Eyaleti Hükümet Sözcüsü Alma Lilia Perez Mosqueda, Fuentezuelas bölgesinde, şapelde saklanan havai fişeklerin patladığı kaza sonucu 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.

Patlama sırasında yaralanan ve tedavileri devam eden 7 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Meksika'da tatiller ve dini bayramların kutlandığı yılın bu döneminde havai fişek kazalarına sıklıkla rastlanıyor.

Ülkede 2016'da Meksiko'nun dışındaki açık bir pazarda havai fişeklerin alev alması sonucu 36 kişi hayatını kaybetmişti.