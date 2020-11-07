Meksika'daki Müslümanlar helal gıdaya ulaşmakta zorlanıyor



Meksika hükümetinin 2010 yılı resmi sayımına göre, ülkedeki Müslümanların sayısı 2.500'den az değil.

Meksika'daki Müslüman cemaat, 20. yüzyılın başından beri önemli ölçüde şekillendi. O dönemde Arap ülkelerinden birçok göçmen oraya geldi.

Daha sonra, 21. yüzyıldan başlayarak, yerel sakinlerin çoğu İslam'ı benimsedi. Meksika'daki tüm Müslümanların yaklaşık yüzde 70'i yerel sakin, geri kalanı ise göçmen. Müslüman göçmenlerin çoğu Lübnan (yüzde 56), Ürdün (yüzde 8) ve Suriye'den (yüzde 4) geldi. Afrika soyları var, ancak rakamlar o kadar çok değil.

Dışarıdan yabancılar dahil edilmiş olsaydı, o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden Müslümanlar en büyüğü olurdu. Meksika'da Müslüman olan yabancıların yaklaşık yüzde 18,5'i Sam Amca'nın ülkesinden geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri dışında Mısır (yüzde 17,8), Lübnan (yüzde 13,7) ve Fas (yüzde 8,6) var. Bu gerçek o kadar da şaşırtıcı değil. Bunun nedeni, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'nın doğrudan anakaraya bitişik olmasıdır. İki ülkenin insanları da sık sık ulusal sınırların ötesine göç ediyor.

Meksika'daki neredeyse tüm Müslümanlar, Mexico City, Coahuila de Zaragoza ve Jalisco gibi kentsel alanlarda yaşıyor. Sosyo-ekonomik düzeyde, o ülkedeki Müslüman topluluk oldukça iyi yaşıyor. İş gücünün çoğunluğu girişimcilerdir.

De Castro ve Vilela'nın araştırmasına göre Meksika'nın dört bir yanına dağılmış düzinelerce cami var. Sıklıkla bahsedilen cami, Coahuila, Torreon'daki Suraya Camii'dir (Mezquita Soraya). Cami 1989 yılında kuruldu ve resmi olarak Meksika'da ayakta duran ilk cami.

Camiler dışında çeşitli diğer İslami kamu tesisleri vardır. Örneğin, Chiapas Şehrindeki bir medrese birimi ve Meksika Eyaleti'nde 2017 yılında resmi olarak yerel makamlar tarafından açılan bir Müslüman mezarlığı.

Ancak helal bir yaşam tarzı oluşturmak için gündelik hayat hala yakılmaktan uzaktır. Örneğin, Meksika'daki şehirlerde helal kasapların bulunması çok nadirdir.

Varsa bile fiyatı oldukça pahalıdır. Bu nedenle, birkaç yerel Müslüman topluluk, talep üzerine helal et tedarik edebilmeleri için kendi tavsiyelerini düzenlemişlerdir.

Kaynak: republika.co.id, www.dunyabulteni.net