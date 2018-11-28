Meksika'dan Trump'ın Yahudi damadına Aztek Kartalı Nişanı

Latin Amerika ülkesi Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'a, ülkenin yabancılara verdiği en yüksek onur olan Aztek Kartalı Nişanı verecek.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kushner'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) yeniden müzakere edilmesi sürecindeki çabaları nedeniyle Aztek Kartalı Nişanı'na layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kushner'ın "Yeniden müzakere sürecine verdiği destekle kilit rol oynadığı, müzakerelerin başarıya ulaşmasında büyük rolü olduğu" ifade edildi.

Meksika karşıtı söylemleriyle kamuoyunda sıkça tartışılan ABD Başkanı Trump'ın damadına devlet nişanı verilmesi ülkede tartışmalara yol açtı.

Ülkenin önde gelen entelektüellerinden tarihçi ve yazar Enrique Krauze, sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaptığı açıklamada, kararı "son derece aşağılık ve korkakça bir davranış" diye niteledi.

Krauze paylaşımında, "Meksikalılara 'katiller ve tecavüzcüler' diyen bir adamın damadına devlet nişanı veriliyor." ifadelerini kullandı.

NAFTA'nın güncellenmesi için yürütülen müzakereler ekim başında sonuçlanmış, anlaşma ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) adıyla yeniden yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA