Meksika sınıra polis yığdı

Guatemala’dan ABD’ye gitmek için yola çıkan çok sayıdaki göçmen nedeniyle Meksika güney sınırına polis gönderdi.

Meksika sınıra polis yığdı

Guatemala’dan yola çıkan dört bin civarındaki göçmenin Meksika’nın güney sınırına ulaştı. Meksiko yönetimi sınırda güvenlik önlemleri almak için bölgeye polis gönderdi. 

Trump Meksika'yı "İllegal göçmen geçişleriyle saldırıya devam ederseniz sınırın güney kısmına asker yollarım" diyerek tehdit etmişti.

Meksika’nın sınıra polis gönderme kararının ABD Başkanı Donald Trump’un ABD-Meksika sınırına asker gönderme tehdidi sonrasında geldiği belirtiliyor. 

Washington yönetimi göçmenlerin geçişlerine izin veren ülkelere yardımı keseceğini açıklamıştı.

Salvadorlular, Honduraslılar ve Guatemalalılardan oluşan göçmenlerin ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçtıkları belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump’un kararının 6 Kasım’daki ara seçimler öncesi gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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