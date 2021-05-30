Meksika’da faili meçhuller artıyor

Tarihinin en büyük yerel seçimlerine hazırlanan Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha cinayete kurban gitti.

Guanajuato eyaletinin Moroleon kenti belediye başkanlığına aday Alma Barragan'ın kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce öldürüldüğü açıklandı.

Kadın adayın aracıyla bir mitinge gittiği sırada vurulduğu bildirildi.

Böylece ülkede, yerel seçim kampanyasının Eylül 2020'de başlamasından beri cinayete kurban giden politikacıların sayısı 88'e yükseldi.

Meksika'nın 2018'den beri en fazla cinayete sahne olan eyaleti Guanajuato'da Barragan öldürülen üçüncü aday oldu.

Devlet Başkanı Obrador: 'Cinayetin arkasında suç çeteleri var'

Olay sonrası kadın adayın partisi Vatandaş Hareketi'nden (MC) yapılan yazılı açıklamada, "Seçim sürecindeki şiddet son bulmalı. Federal yönetimi ve eyalet hükümetlerinin adayların güvenliğini garanti altına almasını istiyoruz. Meksika barışı hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

13 Mayıs'ta da MC Partisi'nin Cajeme Belediyesi başkan adayı Abel Murrieta da sokakta vurularak öldürülmüştü.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, cinayetin "şüphesiz" organize suç çetelerinin işi olduğunu söyledi.

Obrador, çetelerin seçmenleri sandıklardan uzaklaştırmak için adayları öldürdüğünü ve çekimserliğin çok olduğu durumlarda seçimlere mafyaların hakim olduğunu ifade etti.

6 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimlerde halk, 500 federal milletvekili, 15 vali, 30 yerel kongre üyesi ve bin 900 belediye başkanı seçmek için sandık başına gidecek.

Kaynak: Euronews