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Meksika'da silahlı saldırı: 8 kişi öldü

Meksika'da bir evde düzenlenen partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü.

Latin Amerika 09.08.2021, 07:38 09.08.2021, 07:46
Meksika'da silahlı saldırı: 8 kişi öldü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar, 8 kişiyi öldürdü.

Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 1'i kadın 8 kişinin cesedine ulaştı.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.

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#meksika #Guanajuato
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