Meksika’daki kaza araştırılıyor, ABD’li ekibe davet

Meksika'da Puebla Valisi Martha Erika Alonso ve eşinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmaya yabancı uzmanlar çağrıldı.

Meksika Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Carlos Moran, Alanso ve eşi eski Puebla Valisi Senatör Rafael Moreno Valle'nin ölümüyle sonuçlanan kaza konusunda tüm şüphelerin giderilmesi amacıyla ABD Ulusal

Ulaştırma Güvenliği Kurulundan uzmanların ülkeye davet edildiğini açıkladı.

Moran, helikopterin imalatçısı ve motorunun soruşturma dahilinde incelemeye alınacağını belirterek, kazaya, mekanik bir sorunun yol açıp açmadığını söylemek için çok erken olduğunu kaydetti.

Meksika'da hafta başında Puebla'dan başkent Meksiko'ya giden ve kalkıştan 10 dakika sonra düşen helikopterde Puebla Valisi Martha Erika Alonso ve eşi eski Puebla Valisi Senatör Rafael Moreno Valle yaşamlarını yitirmişti.

Santa Maria Coronango kasabasında meydana gelen kazada helikopterdeki deneyimli iki pilot ile bir yolcu daha hayatlarını kaybetmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hükümetin kazayla ilgili soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Ülkede son yıllarda çok sayıda siyasetçinin uçak ya da helikopter kazalarında ölmesi tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: AA