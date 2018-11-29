Meksikalılar göçmen kervanına tepkili

Meksika’nın en büyük gazetelerinden olan El Universal tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülkede her 10 kişiden yedisinin göçmen kervanına tepkili olduğu ortaya konuldu. Göçmen kervanına son iki aydır desteğin azaldığı görülürken Meksikalıların yüzde 52’sinin hiçbir şekilde ülkeye alınmaması görüşüne sahip olduğu görüldü.

Dünyanın en işlek yasal sınır kapılarından biri olan San Ysidro Gümrük Kapısı'nın yakınındaki Tijuana-San Diego sınır bölgesinde yaşayan Meksikalılar, ABD yetkilileri ile Orta Amerika'daki göçmenlerin arasındaki gerilimin etkilerini yakından hissediyor.

Pazartesi günü, sınır yakınlarındaki okullar kapatılmıştı. Çocuklarını okula götüren bir anne basına verdiği demeçte “bugün çocukların okula güvenliği için okulu kapattıklarını” söylemişti.

Bir dönem yoğun ekonomik sıkıntı yaşayan Meksika’dan çok sayıda Meksikalı vatandaş ABD’ye iltica etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net