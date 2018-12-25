Meksika’yı sarsan kazada sabotaj şüphesi

Meksika’da Puebla eyaletinin valisi olan Martha Erika Alonso ve senatör eşi Rafael Moreno, Pazartesi günü helikopterlerinin kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Olayda ülkede üst düzey görevlerde bulunan karı koca hayatını kaybetti.

Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığını, henüz bir sonuca ulaşamadıklarını kaydetti.

Helikopterde beş kişinin olduğu ifade edilirken, diğer kişilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez ile seçim öncesinde anlaşmazlık yaşayan Moreno ve eşinin seçimlerden hemen sonra helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine muhalefet şeffaflık talebinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Obrador Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Tamamen şeffaf bir şekilde hareket edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

