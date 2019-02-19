Meşhur köprü şimdi de konsere ev sahipliği yapacak

Venezuela İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Jorge Rodriguez, yaptığı açıklamada, "Hands off Venezuela" (Ellerinizi Venezuela'dan çekin) kampanyası çerçevesinde 22 Şubat Cuma ve muhalefetin "insani yardımların" giriş tarihi olarak gösterdiği 23 Şubat Cumartesi günü Kolombiya sınırında "büyük bir konser düzenleyeceklerini" söyledi.

Venezuela'yı Kolombiya'ya bağlayan Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü üzerinde yapılacak konserde çok sayıda yerel ve yabancı sanatçının sahne alacağını belirten Rodriguez, "Tüm dünyadan insanlar, bu sevgi, dayanışma ve Venezuela halkına karşı yürütülmeye çalışılan saldırıyı kınama mesajında yer alacak." dedi. Bakan ayrıca konser sırasında 20 bin gıda paketi dağıtacaklarını da bildirdi.

- "Ne yapacaklarını bilmiyorlar"

Hükümetin konser kararı, muhalefetin İngiliz iş adamı Richard Branson'ın desteğiyle sınırda yer alan Kolombiya'nın Cucuta kasabasında 22 Şubat'ta konser düzenleyeceğini ve ertesi gün de ABD'nin gönderdiği "insani yardımları" ülkeye sokacaklarını açıklamasının ardından geldi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, hükümetin adımını, "çaresizlik" olarak değerlendirdi. Guaido, "Yardımların ülkeye girmesine izin verilip verilmeyeceğini tartışıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şimdi bir konser düzenliyorlar. Daha ne kadar konser organize edecekler?" diye konuştu.

- "İnsani yardım" konusu

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardım tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Baskılara rağmen Maduro'ya sadık kalmayı sürdüren ordu sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kasabasında bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

600 bin kişinin gönüllü olduğu "yardım" girişinin engellenmesinin, ABD tarafından olası bir müdahale için kullanılabileceği iddia ediliyor.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: AA