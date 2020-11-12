Morales geri döndü

Geçen yıl istifasının ardından kaçmak zorunda kaldığı ülkesine geri dönen Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Cochabamba kentindeki Chimore Havaalanında binlerce destekçisi tarafından karşılandı.

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya ardından da Arjantin'e gitmişti.

Kaynak: AA