Muhalefet, Juan Guaido'dan ümidi kesti

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın aktardığına göre muhalefet koalisyonunu oluşturan büyük partiler, geçen hafta Panama'da düzenledikleri görüşmelerde Guaido'ya verdikleri desteği sonlandırmayı değerlendirdi.

Yeni Çağ (Un Nuevo Tiempo), Demokratik Hareket (Acción Democrática) ve Önce Adalet (Primero Justicia) adlı partilerin, Guaido'nun devlet başkanlığı iddialarına 5 Ocak itibarıyla destek vermekten vazgeçmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Görüşmelere yakın olan ve kimliğini paylaşmayan bir kaynak, "Geçiş hükümeti deneyinin işe yaramadığı ve yeni bir yapıya ihtiyaç olduğu konusunda fikir birliğine varmaya çok yakınız" dedi.

Öte yandan Guaido'ya verilen destek çekildiğinde bir sonraki adımın ne olacağına dair karara varılmadığı aktarıldı.

Muhalif koalisyonun seneye bir ön seçim düzenleyerek, 2024'te yapılması planlanan seçimlerde 59 yaşındaki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı yarışacak bir aday çıkarmayı planladığı da bildiridi.

Guaido'nun partisi Halk İradesi'nden (Voluntad Popular) kimliğini paylaşmayan bir yetkili, siyasetçinin partinin adayı olarak yarışabileceğini, bu durumda koalisyondaki diğer partilerin adaylarıyla mücadele etmek durumunda kalabileceğini söyledi.

Koalisyon üyelerinin haftaya yeniden görüşüp, Guaido'yla ilgili nihai kararı vermeyi planladığı aktarıldı.

Kaynak: Independent Türkçe