Nikaragua'da Devlet Başkanı Ortega yemin etti

Başkent Managua'daki Devrim Meydanı'nda düzenlenen törende, Ulusal Meclis Başkanı Gustavo Porras'ın huzurunda yemin eden Ortega'ya başkanlık kuşağı takdim edildi.

Ortega, ülkede üst üste dördüncü kez olmak üzere 2027'ye kadar devlet başkanı olarak görev yapacak. Devlet Başkanı Yardımcısı ve Ortega'nın eşi Rosario Murillo da beş yıllık dönem için yemin etti.

Törene, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel ve Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in yanı sıra Çin, İran ve Rusya'dan temsilciler katıldı.

Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) oyların yüzde 74,99'unu alarak seçimi kazanmıştı.

Seçime katılım oranının yüzde 65,34 olduğu açıklanmış, muhalefet ise katılımın yüzde 18,5 olduğunu savunmuştu.

- Seçime tepkiler

Avrupa Birliği (AB), Nikaragua'da Ortega'nın ailesini de içeren 7 kişi ile 3 kuruluşa "demokrasiye zarar verdikleri ve hileli seçimi destekledikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

ABD de Nikaragua'ya yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu. ABD Hazine Bakanlığı, iki general ve savunma bakanı ile telekomünikasyon şirketinin yetkililerini yaptırım listesine almış, ABD Dışişleri Bakanlığı da Ortega yönetiminden belediye başkanları, savcılar, güvenlik yetkilileri ve üniversite yöneticilerinin aralarında bulunduğu 116 kişiye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.