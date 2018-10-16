Nikaragua'da gözaltındaki 30 gösterici serbest

Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolarda göz altına alınan 30 kişi, insan hakları örgütlerinin çağrılarıyla serbest bırakıldı.

BBC'nin haberine göre, polis pazar günü başkent Managua'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 30 protestocuyu serbest bıraktı.

Protestocuların gözaltına alınması, insan hakları dernekleri ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından eleştirildi.

Devlet Başkanı Daniel Ortega karşıtı bir grubun lideri, protestocuların gözaltına alınması için bir gerekçe olmadığını belirtti.

Salıverilen göstericilerden bazıları, yumruklarını havaya kaldırarak "Çok yaşa özgür Nikaragua" sloganları attı.

Polis, pazar günü, izinsiz yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle göstericilere müdahale etmişti.

Gözaltına alınan protestocuların yakınları, yerel insan hakları örgütlerinin ofislerinde toplanarak göstericilerin bir an önce serbest bırakılması için çağrıda bulunmuş ve onların çağrılarına OAS Genel Sekreteri Luis Almagro'dan da destek gelmişti.

Hükümet karşıtı protestolar

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

OAS, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayında başlayan ve ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net