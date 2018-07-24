Nikaragua lideri protestoculara rest çekti

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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega 285 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı protestolara boyun eğmeyeceğini, 2021 seçimlerine kadar görev başında kalacağını açıkladı.

Fox News'e ülkesinde yaşanan gelişmelere dair açıklamalar yapan Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, "Seçim dönemimiz 2021 seçimleriyle sona erecek. Erken seçim olmayacak. Seçimleri erkene almak istikrarsızlık güvensizlik yaratarak, işleri daha da kötüleştirecek" dedi.

Nikaragua'yı toplam 22 yıldır yöneten 72 yaşındaki Ortega, Nisan ayından beri ülkesini savaş alanına çeviren ve 285 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan protestoların sona erdiğini söyledi. Ortega, “Kargaşanın durduğu bir hafta oldu. Ülke daha normal hale geliyor” dedi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformları, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetine karşı yapılan protestolar sürüyor.

285 kişi öldü 156 kişi kayıp

Nikaragua İnsan Hakları Derneği'nin (ANPDH) raporunda 18 Nisan-25 Haziran arasında hükümet karşıtı protestolarda 285 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az bin 500 kişinin yaralandığı, 156 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin arabuluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.