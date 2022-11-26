Okullara düzenlenen saldırıların faili yakalandı

Brezilya basınında çıkan habere göre, dün ülkenin doğusundaki Espirito Santo eyaletine bağlı Aracruz kentindeki Coqueiral Mahallesi'nde iki okula silahlı saldırı düzenleyen 16 yaşındaki saldırgan güvenlik güçlerince tutuklandı.

Espirito Santo Eyalet Valisi Renato Casagrande, kimliğini açıklamadığı saldırganın yakalandığını ve saldırı nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.

Saldırganın 2'si öğretmen 1'i öğrenci olmak üzere 3 kişiyi öldürüp 13 kişiyi de yaraladığı saldırıda, babasına ait iki silahı kullandığı aktarıldı.

Yetkililer, saldırganın saldırıda bulunduğu okullardan birinde bir süre eğitim aldığını, saldırıyı 2 yıl planladığını ve üzerinde Nazi sembolü olan bir bileklik taşıdığını belirtti.

Yaralılardan 3'ünün hastanede tedavisinin sürdüğü duyuruldu.

Saldırıda hayatını kaybeden 12 yaşındaki öğrenci Selena Zagrillo'nın annesi Thais Sagrillo Zucoloto, kızının nefrete kurban gittiğini belirterek, "O olmadan nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Bir çocuğu kaybetmek, ne anne ne baba, kimsenin hazırlıklı olmadığı bir acıdır. Artık nasıl devam edeceğimi bana sadece Tanrı söyleyebilir." dedi.

Mahalle sakinleri, dün gece boyunca saldırının düzenlendiği okulun önünde mum yaktı, kurbanların anısına çiçek bıraktı.