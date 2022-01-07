Omicron varyantı ilk ölümü getirdi

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan habere göre, ülkenin Goias eyaletine bağlı Aparecida de Goiania kentinde Omicron varyantına yakalanan 68 yaşındaki kronik hastalıkları bulunan kişi, virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Hastanın 20 Aralık'ta öksürük ve solunum yetmezliği gibi belirtiler gösterdiği, 6 gün sonra yoğun bakıma alındığı ve 27 Aralık'ta hayatını kaybettiği duyuruldu.

Latin Amerika bölgesinde ilk ölüm

Böylece, Latin Amerika bölgesinde, Omicron kaynaklı ilk ölümün Brezilya'da görüldüğü, COVID-19'a karşı 3 doz aşı uygulanan hastada, kronik akciğer ve yüksek tansiyon hastalığı bulunduğu öğrenildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 265 Omicron vakası tespit edildi.

Ülkede Omicron varyantı ilk kez 30 Kasım 2021'de görülmüş, Latin Amerika'da tespit edilen ilk Omicron vakası olarak kayda geçmişti.

Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok koronavirüs kaynaklı ölüm görülen ülke konumunda bulunuyor.