Brezilya’da Yahudi soykırımı için dua edilen kiliseye baskın düzenlendi

Brezilya televizyonu Globo'nun haberine göre, Rio de Janeiro'daki Pentecostal Generation Jesus Christ Kilisesi'ne yönelik baskının Şalom Operasyonu kapsamında düzenlendiği ve bazı belgelere el konduğu duyuruldu.

Brezilyalı papaz Tupirani da Hora Lores, geçen yıl haziran ayında düzenlediği ayinde Yahudilerin katledilmesi için dua etmiş, cemaat üyeleri de kendisini desteklemişti. Papaz konuşmasında "Tanrım, Yahudileri katlet, onları kılıcınla vur çünkü onlar Tanrı'yı terk etti. Tanrım, II. Dünya Savaşı'nda yaptığını yeniden yapmak zorundasın. Dualarımızda senden bunu istiyoruz. Adalet, adalet, adalet" demişti.

Konuşmanın videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Brezilya'daki Yahudi ağı Sinagoga Sem Fronteiras (Sınır Tanımayan Sinagoglar) polise şikayette bulunmuştu. Grubun kurucusu Haham Gilberto Ventura, papazın tutuklanması gerektiğini belirterek "Elbette polisin papazın kilisesine düzenlediği baskın da büyük bir gelişme" dedi.

Kaynak: Sputnik