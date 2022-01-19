Paraguay Devlet Başkanı Benitez'in testi pozitif çıktı

Paraguay Sağlık Bakanlığı, devlet başkanının yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Mario Abdo'nun COVID-19 testinin pozitif çıktığını bildiriyoruz. Devlet başkanı hafif belirtiler göstermekte. Mevcut sağlık protokollerine uygun olarak önleyici karantina uygulanacak" ifadeleri yer aldı.

COVID-19 aşısı yaptırmış olan Benitez, dün eşinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girmişti.

Nüfusu 7 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Paraguay'da yaklaşık 510 bin kişiye bulaşan COVID-19, bugüne kadar 16 bin 866 kişinin ölümüne sebep oldu.