Pedro'dan Filistin halkına destek paylaşımı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır. Savaş bunu asla başaramayacak, bu ancak uluslararası hukuka ve iki halkın özgür yaşama hakkına saygı duyan bir barış anlaşmasıyla başarılabilir. Bu fotoğraflar, toprakları yasa dışı işgal sonucu katledilen Filistinlilere aittir."

Petro, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılardan bu yana yaptığı paylaşımlarla Filistin'in maruz kaldığı haksızlıklara dikkati çekiyor.

Büyük felaket Nakba'nın arşiv fotoğrafı ile Filistin topraklarının yıllar içerisinde nasıl işgal edildiğini gösteren haritaya da yer veren Petro, İsrail destekli hesapların hakaretlerine rağmen paylaşımlarına devam ediyor.

Gustavo Petro, sosyal medya hesabından gün içindeki paylaşımında da İsrail'in Filistin'e yönelik işgalinin son bulmasını istemişti.

Petro, "Birleşmiş Milletler (BM), dünya milletlerinin ezici çoğunluğunun oylarıyla İsrail'in Filistin'deki işgalinin sona ermesini ve bugün bilinmeyen barış anlaşmalarının yürürlükte kalmasını talep eden kararlar almıştır. Kolombiya hükümeti olarak bizim tutumumuz da bu yöndedir." demişti.

Petro, 19 Eylül'de BM Vesayet Konseyi'ndeki konuşmasında da Ukrayna ve Filistin'de devam eden sorunların çözümü için dünyaya iki barış zirvesi yapılması önerisinde bulunmuştu.

GÜNEY AMERİKALI LİDERLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında İsrailli sivillere yapılan saldırılar karşısında "şok" olduğunu bildirdi.

Terörün her türlüsünü reddettiklerinin altını bir kez daha çizmek istediklerini belirten Lula da Silva, taraflar arasındaki çatışmanın daha da tırmanmasının önlenmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine çağrıda bulundu.

Brezilya lideri, "Uluslararası camiaya, ekonomik olarak varlık gösterebilen ve kendi güvenli sınırları içinde İsrail ile huzur içinde birlikte yaşayan Filistin devletinin varlığını garanti edecek şekilde çatışmaları sonlandırmak için müzakereleri sürdürme çağrısı yapıyorum." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, X sosyal medya hesabında, "İsrail Devleti'ne karşı işlenen vahşi terör saldırısını güçlü şekilde kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu zor zamanda İsrail'e insani yardıma hazırız." ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

Şili Dışişleri Bakanı Alverto Van Klaveren de X sosyal medya hesabında, İsrail'e yönelik "terör" saldırılarını büyük endişeyle takip ettiklerini belirtti.

“Çatışmalarda sivillere karşı güç kullanılması ve meşru müdafaa dahi olsa asla kabul edilemez.” diyen Van Klaveren, şiddetin durdurulmasını istedi.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Hamas'ın saldırısı kınanarak İsrail halkına ve ailelere taziye dilekleri paylaşıldı.

Açıklamada, sivil halkın daha fazla acı çekmemesi için şiddettin durdurulması gerektiği ifade edilerek, "Taraflar arasında adil ve kesin barış anlaşmasına varacak bir sürecin yürütülmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.” denildi.

Uruguay, Paraguay, Ekvador ve Peru’dan yapılan açıklamalarda da İsrail’e destek verilerek Hamas’ın eylemleri kınandı.

Bolivya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise acilen barışa dönülmesinin önemine işaret edilerek, insan haklarının korunması çağrısında bulunuldu.

BM Güvenlik Konseyinin yaşanılan çatışmalar karşısında sessiz kalmasının üzüntüyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, “BM ve uluslararası toplum, köklü çözümler bularak tarih bir sorumluluk üstlenmelidir." ifadesine yer verildi.