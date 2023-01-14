Peru'da Devlet Başkanı Boluarte "görevi bırak" çağrılarına kayıtsız

Boluarte cuma günü devlet kanalında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şiddet yanlısı ve radikal fraksiyonlardan bazı kişiler istifamı istiyor. Halkı düzensizliğie, yıkıma ve kaosa sürüklüyorlar. İstifa etmeyeceğim. Peru'ya bağlı kalacağım.

Başkent Lima'da yer alan, hükümetin işleyişini denetleyen ve yurttaşların anayasal haklarını koruyan Peru Ombudsman Ofisi'nin dünkü açıklamasında, 11 Aralık'ta başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şimdiye dek 48 kişinin hayatını kaybettiği, 700'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Buna göre eylemlerde yaşamını yitiren 48 kişiden 40'ı doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle öldü.

Boluarte, can kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bu gösterilerde Perulular hayatını kaybettiği için büyük pişmanlık içindeyim. Bu durumdan ötürü özür diliyorum.

Devlet başkanı, salı günü eylemlerin sonlanması için protestoculara bir kez daha diyalog çağrısı yapmış ama gösteriler durmamıştı.

Öte yandan Peru polisi, cuma günkü açıklamasında, Ayacucho şehrinden sendika lideri Rocio Leandro'nun tutuklandığını duyurmuştu. Leandro'nun Peru Komünist Partisi - Aydınlık Yol adlı Maocu gerilla grubuyla bağları olduğu ve protestoların organizasyonuyla finansmanında rol oynadığı öne sürülmüştü.

Eski lider hakkında 18 aylık önleyici hapis cezası verilmiş, Castillo'nun yardımcılığını yapan Dina Boluarte de ülkenin başına geçmişti.

Böylelikle bir gecede ülkenin ilk kadın devlet başkanı olan Boluarte, 8 Aralık'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

Gelişmelerin ardından Castillo yanlıları, eski lidere darbe yapıldığını öne sürerek sokaklara dökülmüştü. Eylemciler, Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını talep etmişti.

Boluarte, şiddet olaylarını durdurmak için erken seçim başvurusu yapmış, Kongre'nin oylamasıyla seçimlerin Nisan 2024'te gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Öte yandan protestolardaki can kayıpları nedeniyle bu hafta üç bakan istifa etmiş, Peru Savcılığı da tırmanan şiddet olaylarını gerekçe göstererek Boluarte hakkında soykırım soruşturması başlatmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe